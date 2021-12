Miks plaanib ELMO emiteerida aktsiaid turuhinnast kõrgemal?

ELMO Rent plaanib investoritele pakkuda uusi aktsiaid turuhinnast kõrgemal. Miks? Ettevõtte asutaja usub, et aktsia on tegelikult väärt rohkem. Investor Ivar Mägi arvab, et samm on õigustatud ning võimaldab investoritel, kes firmasse usuvad, neile kasvuks täiendavat raha anda.