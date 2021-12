Elmo Rendi juht aktsiamüügist: ma ei loeks sellest midagi välja

Elmo Rendi tegevjuht Julia Nekrassova rääkis hommikuprogrammis, et ettevõtte kaugjuhitav auto on platsitestimise faasis ja tänavale jõuab see jaanuaris. Selle jaoks kaasatakse ka raha ja emiteeritakse uusi aktsiaid. Ta selgitas ka, miks on viimasel ajal ettevõtte aktsiaid müünud ja kuhu lisaks Elmo Rendile investeerib.

