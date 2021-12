Soome miljonärisuguvõsad lisavad oma börsifirmade aktsiaid

Kone lifitide demonstratsioonikeskus Hyvinkää linnas Soomes. Foto: Kone

Mitu Soome börsifirmade suuromanike suguvõsa on tänavu hankinud oma ettevõtete aktsiaid lisaks.

Soome majanduslehe Arvopaperi ülevaatest selgub, et näiteks liftide ja eskalaatorite tootja Kone asutajasuguvõsa Herlinid on tänavu mitu korda oma portfelli Kone aktsiaid juurde ostnud. Enamik tehinguid on tehtud ettevõtte nõukogu esimehe ja aseesimehe Antti ja Jussi Herlini kontrollitava valdusfirma Holding Manutas kaudu. Holding Manutase Kone aktsiate ostutehingute kogusumma küündib 124 miljoni euroni.

