Soome rahaveski võtab kõvemaid tuure

Sampo Grupi, Nordea ja UPM-Kymmene nõukogu esimees Björn Wahlroos Tallinnas 2015. aastal Äriplaani konverentsil Nordea kontsertimajas. Foto: Eiko Kink

Soome mütoloogise rahaveski nimekaimu finantskontserni Sampo aktsial on tõusupotentsiaali 35%.

Sellise arvestusega on end Sampos osanikuks ostnud Ameerika aktivist-investorfond Elliott, mis andis läinud nädalal teada, et on juba enam kui 3% Sampo aktsiate omanik.