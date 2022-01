Populaarne välismaakler jahmatas Eesti investoreid uue kopsaka tasuga

Aasta investor Kristi Saare arvates näitab Interactive Brokersi hoiak selgelt, et finantsmaailmas konkurentsi võiks veel juurde tekkida. Foto: Liis Treimann

Mitmetele väikeinvestoritele potsatas postkasti šokeeriv kiri populaarselt välismaaklerilt Interactive Brokers, mis lisas aasta algusest ettevõtte konto pidamisele platvormil kopsaka aastatasu.

Praeguseks on 400eurose aastatasu kohta teavituse saanud veel vähe investoreid ja paistab, et kiri on saadetud esmajärjekorras nendele kontoomanikele, kes kasutavad portaalis võimendusega tegutsemist.

