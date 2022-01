Toompark: turule mahub veel 1500 korterit

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark 22. jaanuaril investor Toomase konverentsil. Foto: Raul Mee

Investor Toomase konverentsil rääkisid kinnisvara eksperdid nii elukondlikust kui ka ärikinnisvarade suundadest ning leitakse, et kinnisvarasektoris on ees veel kasvuruumi ning karuturul võiks leida just sealt varju.

Kinnisvarainvestor ja analüütik Tõnu Toompark rääkis, et tema ei usu, et tulevikus kinnisvarasektor võiks langeda. Ta tõi välja, et kui tehinguid tehakse järjest rohkem ning eelmise aasta neljandas kvartalis tehti viimase 15 aasta rekord koguses tehinguid. “Ostjate rahakott näitab, et kinnisvarahind ei ole liiga kõrge, kuid agasid on ka palju,” rääkis Toompark. Ta usub, et uute korterite müügipakkumise turul on veel ruumi 1500 uue korteri jaoks.

