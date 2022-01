Eelmise nädala börsilangus tõmbas Aasia turud kaasa

Aasia turud on võtnud üle eelmise nädala languse ning ka Euroopa aktsiafutuurid ootavad tänaseks langust. Foto: AFP/Scanpix

Aasia turud on eelmise nädala USA aktsiaindeksite kukkumise edasi kandnud alanud nädalasse. Siiski on USA aktsiafutuurid täna alustanud roheliselt ning ennustavad tõusupäeva börsidele.

Aasia börsid on eelmise nädala USA aktsiaturgude languse edasikandnud alanud nädalasse ning vaid Jaapani aktsiaindeks on kerges plussis. Aasia Dow aktsiaindeks on 0,7% langenud, Hongkongi Hang Seng börsiindeks on langenud 1% ning Lõuna-Korea börsiindeks KOSPI on langenud 1,6%. Samas Jaapani börsiindeks Nikkei 225 on nädalat alustanud tõusuga, kerkides 0,2%.

