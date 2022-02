Video: president Kersti Kaljulaid avalikustas oma rahalise vabaduse allika

Kersti Kaljulaid investor Toomase konverentsil Foto: Raul Mee

Eelmise aastani Eesti Vabariigi presidendiks olnud Kersti Kaljulaid on pikaajalise staažiga investor. Oma portfelli on ta jaganud mitme erineva varaklassi vahel, ent kinnisvarasektor on osutunud tema lemmikuks, rääkis Kaljulaid jaanuaris toimunud investor Toomase konverentsil.

Oma varade koguväärtuseks hindab Kaljulaid umbes 1-2 miljonit eurot, mille kohta ta ütleb, et ilmselt pole tegemist kõige suurema portfelliga. Kaljulaidi portfell on hetkel suures osas kinnisvaras – tütrega kahepeale haldab ta viit korterit Tallinna linnas, kuid 5-7% portfellist on siiski jäänud ka aktsiatesse.

