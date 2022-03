Euroopa Keskpank paneb stiimulite lõpetamise pausile

Analüütikud prognoosivad, et Euroopa Keskpank hakkab võlakirjade kokkuostuprogrammi kokku tõmbama septembris. Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa alustatud sõja taustal on Euroopa Keskpank teatanud, et ei plaani veel toetusmeetmeid kokku tõmmata, nagu varem prognoositi.

Euroopa Keskpank paneb stiimulite lõpetamise plaani pausile, et hinnata Venemaa ja Ukraina sõja mõju majandusele. Otsuseid tehakse olenevalt majandusandmetest ning vastavalt hetkeolukorrale. Euroala inflatsioon läheneb 6%-le, mis on kolm korda kõrgem kui seatud eesmärk. Euroopa pandeemiast taastumine on ohus peamiselt Ukraina konflikti tagajärjel rallivate energiahindade tõttu, mis ohustab kauplemist ja investeeringuid, vahendas Bloomberg.

