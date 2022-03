Üle kuumenenud kinnisvaraturg jahtub veidi, kuid hinnad jäävad ikka tuliseks

Uusarenduses on endiselt rohkem ostjaid kui on pakkumist. Foto: Andras Kralla Foto: Andras Kralla

Sõda Ukrainas mõjutab Eesti kinnisvarasektorit just tarneraskustega – metall, mida muidu osteti Ukrainast, Venemaalt või Valgevenest, peab tulema nüüd mujalt. See kergitab aga ehitusmaterjali maksuvust, mis jõuab ka korterite lõpphinda.

Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul on kinnisvaraturg praegu rahulik. „Kinnisvara ostmine on suur asi. Seda tehakse siis, kui on väga-väga vaja või kui on kindlustunne,“ märkis ta. Ta lisas, et praegu käib meist 1000 kilomeetri kaugusel sõda, mis inimestele ergutavalt ei mõju. Sellest tulenevalt võetakse üha rohkem aega maha, et jälgida, mis toimub.

