Šveitsi pankurid: meil on 200 miljardit franki venelaste raha

Šveitsi suurpank Credit Suisse tõrgus tükk aega Venemaalt lahkumast, kuid teatas sel nädalal siiski oma Vene äriharu lõpetamisest. Foto: Reuters/Scanpix

Šveitsi pankade assotsiatsiooni SBA teatel on Šveitsi pankades 150-200 miljardit šveitsi frangi eest Vene vara.

Šveitsi frangi kurss Euroopa keskpanga kodulehel on 1,0385, nii et eurodes mõõdetuna on Šveitsi pankades hoitavate Vene varanduste kogumaht umbkaudu sarnane.

