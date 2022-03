Naftahiiglane Saudi Aramco kahekordistas kasumi ja suurendab investeeringuid

Tükk niklit, kotitäis nisu, veidi uraani ja naftat: kuidas toorainetega raha teenida

Toorainete hinnad on järjest kõrgemale roninud ja see on jõudnud ka selliste investorite tähelepanu alla, kes pole varem mõelnud variandile lõigata kasu näiteks nisu hinnast või pallaadiumist.