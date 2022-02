Soomlased tahavad Haljala õlle Eesti turule tuua

Kuigi Haljalas toodetava Pyynikin Brewing Company õllepurkidel on kirjas, et tegemist on käsitööõllega, jäi pruulmeister Timo Kuorehjärvi ettevaatlikuks: „Eks ta kusagil seal suurtootmise õlle ja crafti vahepeal on,“ rääkis ta Lääne-Virumaa Uudistele.

Kuigi Haljalas toodetava Pyynikin Brewing Company õllepurkidel on kirjas, et tegemist on käsitööõllega, jäi pruulmeister Timo Kuorehjärvi ettevaatlikuks: „Eks ta kusagil seal suurtootmise õlle ja crafti vahepeal on,“ rääkis ta Lääne-Virumaa Uudistele.