Powell vihjas tunduvalt suuremale intressimäära tõusule

Pangastatistika annab põhjust tunda muret ettevõtetele antud laenude pärast

Tänavu märtsis andsid pangad 276 miljoni euro ulatuses uusi ärilaene, kuid see on tavapärasest olulisem väiksem kevadine laenukasv, teatas pangaliit. Samuti on pärast pikaajalist langust mõnevõrra kasvanud võlas olevate ärilaenude maht.

