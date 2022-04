USA riigivõla intress on hüppeliselt tõusmas

USA riigivõlga kajastav ekraan. Foto: Reuters/Scanpix

USA riigivõlakirjade tootlus tõusis kolme aasta kõrgeima tasemeni, sest investorid arvestavad hindadesse kõrgemat inflatsiooni ning rahapoliitika karmistamist, vahendab Reuters.

Võlakirjade hinnalangus on viimastel nädalatel olnud väga kiire, mis on pannud surve alla ka aktsiaturud, eriti tehnoloogiaaktsiad. Ka täna on võlakirjade hinnalangus Nasdaqi indeksit survestamas. Kui võlakirjade hinnad langevad, siis tootlus tõuseb ja vastupidi.

