Cathie Wood kaotas kuuekordse edu S&P 500 indeksi ees

Fondijuht Cathie Wood. Foto: Reuters/Scanpix

ARK Innovation fondi meeletu tõus tegi Cathie Woodi investeerimismaailmas kuulsaks ning näitas, et turuindeksit on võimalik aktiivse juhtimisega mitmekordselt edestada. ARKi selle aasta järsk langus on selle aga küsimärgi alla seadnud, kirjutab Bloomberg.

Wood on oma fondiga juba aastaid turge ületanud, aga nüüd on kogu see edu pühitud, sest ARK on kaotanud enam kui 70 protsenti oma väärtusest.

