LHV kaasab börsilt 25 miljonit eurot

Raha ei kasva puu otsas: LHV juhid peavad osalusi müüma, et üliodavaid aktsiaid saada

Esmaspäeval kirjutas Äripäev, et esimesed LHV juhtivtöötajad on hakanud realiseerima oma optsioone, millega saavad omandada aktsiaid praegusest börsihinnast kaheksa korda odavamalt, 4,9 euroga aktsia kohta. Nüüdseks on juurde tulnud nii uusi optsioonide realiseerijaid kui selgunud mitme aktsiate ostja rahastusallikad.