Aktsiad ja võlakirjad kõiguvad süngete inflatsiooniennustuste mõjul

Aasia aktsiad näitasid neljapäeval langust. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia aktsiad langesid neljapäeval ja USA võlakirjad olid kõrge inflatsiooni mõjul taas tagajalgadel, Euroopa futuurid näitavad neljapäevaks languspäeva.

Kuigi Aasia aktsiaturud on tõusnud Reutersi andmetel ligikaudu 8%, võrreldes peaaegu kahe aasta madalaima tasemega eelmisel kuul, on investorid jätkuvalt mures, et keskpanga poliitika karmistamine inflatsiooni ohjeldamiseks võib põhjustada majanduse aeglustumise. Hiina andmed näitasid mais ekspordi eelmisest kuust kiiremat kasvutempot, kuna COVIDiga seotud häired leevenesid.

