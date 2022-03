Otto Richard Pukk: sõjasõnum Indias ja Hiinas pole sama mis Saaremaal

4SEPT2020 Pärnu Juhtimiskonverents 2020 . Teine päev. Foto autor Raul Mee Foto: Raul Mee

Incapi president Otto Richard Pukk ütles, et kriisis tuleb juhil igal juhul inimestega rääkida. “Nad vajavad rohkem tuge kui muidu,” ütles Pukk Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Meil Eestis ja Euroopas on läänelik pilt sellest, mis toimub. Indias ja Hiinas on sõjale teine vaade ja tuleb arvestada nende eri kultuuridega, et sõnum sobiks kõigile,” vihjas Pukk, et ka Aasia riikide Incapi harudes püütakse Ukraina sõjast hoolikalt rääkida.

