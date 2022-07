Tehingud kohalikul börsil: Norra naftafond krabab Enefiti aktsiaid

Norra riiklik naftafond on mitu kuud järjest ostnud Enefit Greeni aktsiaid. Foto: Liis Treimann

Norra riiklik pensionifond on suurendanud oma positsiooni Eesti roheenergia ettevõttes Enefit Green, selgub aktsiaraamatutest. Viimastel nädalatel on Tallinki aktsiatel müügisurve olnud tugev, kuid leidub ka ostjaid, kes usuvad kasvu.

Vaadates viimase kahe kuu aktsiaraamatuid, siis on näha, et vangerdusi ja muid tehinguid on teinud institutsionaalsed investorid ja fondid. Aktsiaraamatutest selgub ka see, et Norra riiklik pensionifond on suurendanud oma investeeringut Eesti börsiettevõttes. Samas on täna Balti turgudel tooni andmas eelkõige väikeinvestorid, toob LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel välja.

