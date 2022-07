Paavo Nõgene: kogu transpordisektor maksab kahe aasta töö tanklasse

Tallinki juht Paavo Nõgene. Foto: Liis Treimann

Tallinki juht Paavo Nõgene tõdes, et kuigi Tallink on pandeemia ajal oma tegevust oluliselt kuluefektiivsemaks muutnud, siis praegune kütuse hinnatõus tõmbab kasumimarginaali taas väiksemaks – nii on see kogu transpordisektoris.

Siiski usub Nõgene, et nii nagu eelmiste kriiside puhul, kohaneb Tallink ka kütuse hinnatõusuga. Ta rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mida Tallink sel aastal teinud on, et kuluefektiivsust suurendada, ja mismoodi loodab ta vaatamata väiksemale reisijate arvule ettevõtte kasumisse viia.

