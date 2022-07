Balti aktsiaturge mõjutas USA kõrge inflatsiooninäitaja

Transpordimaksu kogumine ainult aktsiisi kaudu pole jätkusuutlik

Eesti on ainus arenenud riik maailmas, kus kogu transpordi maksustamine käib ainult läbi kütuseaktsiisi. See suund ei ole jätkusuutlik, sest kõrged kütusehinnad jäävad kestma veel aastateks ning see on juba hakanud valusalt käima nii tavainimeste kui ettevõtete rahakoti pihta, leiti saates „Ärikliendid roolis“.

