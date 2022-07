EfTEN ostab Vilniuses portsu üürikortereid

Viljar Arakas: inflatsioon ja sõda, ülejäänu pole oluline

EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas: "EfTEN praegu uusi rahakaasamisi ei tee sellel põhjusel, et ei ole hea aeg kinnisvara osta. Inflatsioon on hetkel oma tipus ning hakkab kindlasti alla tulema,“ on Viljar Arakas veendunud.