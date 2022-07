Coop Pank teenis teises kvartalis 51% rohkem kasumit kui aasta tagasi

Coop Pank teenis teises kvartalis 4,6 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 31% rohkem kui eelmises kvartalis ja 51% rohkem kui aasta tagasi. Kõige kiiremini kasvas panga kodulaenude portfell, mille maht kasvas 40 miljoni euro võrra.

Coop Panga tegevjuht Margus Rink ütles , et pank näitas teises kvartalis taas korralikku kasvu. "Panga ärimahud on aastaga kasvanud 40% võrra, kvartaalne kulu-tulu suhe on langenud 52% tasemele ja omakapitali tootlus tõusnud 15,8% tasemele". Rink lisas, et tema hinnangul näitavad numbrid seda, et "pank tegutseb üha paremate tulemusnäitajatega ning meie jalajälg Eesti majandusruumis üha suureneb".