Läti tanklaketi Virši tugevad tulemused rõõmustavad investoreid jätkuvalt

Läti tanklakett Virši-A on sellel aastal näidanud tugevaid tulemusi. Foto: LETA

Läti kütuste ja alternatiivsete energiaallikate kaupleja Virši-A kasvatas esimesel poolaastal müügitulu 60% ning EBITDA kasvu on ettevõttel ette näidata üle 47% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Müügitulu kasvas ettevõttel esimesel poolaastal 155 miljoni euroni, mis on 59,8% ehk 57,9 miljoni euro suurune kasv võrreldes 2021. aasta esimese poolaastaga, selgub börsiteatest. Ettevõtte puhaskasum ulatus 5,6 miljoni euroni ning kasumlikkus on tõusnud 3,6 protsendini, eelmisel aastal samal perioodil oli see 2,7%.

