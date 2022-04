Börsil olev Läti tanklakett teatas tugevast esimesest kvartalist

Virši lõpetab koostöö Vene ja Valgevene partneritega

Eelmise aasta novembris Riia First Northi alternatiivbörsiga liitunud Läti tanklakett Virši andis teada, et on seoses olukorraga Ukrainas lõpetanud koostöö Venemaa ja Valgevene partneritega.