TextMagicu sõnum jäi investoritele segaseks

TextMagicu suuromanik ja juht Priit Vaikmaa (vasakult teine) rõhutab, et ettevõte toodab positiivset rahavoogu ja on heas rahalises seisus. Kahjumis aga ollakse paberi peal üksnes kõrge amortisatsiooni tõttu, mistõttu on võimalik omanikele ka raha välja maksta. Foto: Andras Kralla