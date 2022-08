First Northil on uus Eesti IPO küpsemas, moodulmaju tootev Modern Modular

Aastaringseks kasutamiseks mõeldud energiatõhus moodulmaja Modern Modular type M20. Foto: Pinska OÜ

Nasdaq Baltic andis täna pressiteates teada, et nendele on laekunud aktsiate kauplemisele võtmise menetlus Nasdaq Balti alternatiivturule First North, moodulmaju tootva ettevõtte Modern Modular poolt.

Uustulnuk Modernmodular AS on asutatud alles viis kuud tagasi, kuid ettevõtte veebilehel on kontakt, Pinskom Eesti OÜ, mis on stabiilselt käivet kasvatanud. Ettevõtte käive oli aastal 2021 3,4 miljonit eurot. Kasumlik on ettevõte olnud kahel aasta, 2019 ja 2020, teenides vastavalt 10 330 ja 32 500 eurot kasumit. Aastal 2021 oli ettevõtte kahjumiks 69 700 eurot.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev