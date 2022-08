USA tudeng teenis meemiaktsia ralliga 110 miljonit dollarit

Bed Bath & Beyond on näinud suuri liikumisi viimaste päevade jooksul, Redditi kauplejad kauplesid uue meemiaktsiaga. Foto: Reuters/Scanpix

Ameerikas elav 20aastane tudeng kasutas võimalust ja soetas raskustes olevas jaemüüjas suure osaluse, mille müüs õigel ajal maha, teenides sellega 110 miljonit dollarit kasumit.

The Financial Times kirjutab, et ülikoolitudeng Jake Freeman teenis hiigelsuure kasumi, müües oma osaluse jaemüüjas Bed Bath & Beyond pärast aktsia hinna kuuajalist järjestikku tõusu, mis meenutas tudengile aastatagust meemiaktsiate buumi.

