Linas Agro müüb oma Venemaa ettevõtted

Sõda on Balti börsi investorite rahakotte tühjendanud

Ukrainas toimuva sõja algusest ehk 24. veebruarist on Balti börsidel olnud nii suuri võitjaid kui kaotajaid, kuigi viimased on tugevas enamuses. Suurimad tõusjad on selle aja jooksul tulnud enim kaubeldud Balti põhinimekirjast, kõrgeimalt kukkujad aga vaatavad vastu First Northi alternatiivturult.