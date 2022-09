Apple tühistas iPhone’i tootmismahtude kasvuplaani

Apple'i tõmbas iPhone'ide varasema kasvuprognoosi alla tagasi. Foto: EPA/Scanpix

Apple on loobumas uue iPhone’i mudeli tootmismahtude kasvust, kuna varem oodatud nõudluse kasvu ei tulnud, vahendab Bloombergi uudisteagentuur teemaga kursis olevate anonüümsete allikate sõnu.

Apple on teatanud oma alltootjatele, et loobub plaanist tõsta uute iPhone 14 perekonda kuuluvate telefonide tootmismahte 6 miljoni ühiku võrra, nii nagu Apple’il oli algselt plaanis. Apple plaanib 2022. aasta teisel poolaastal toota 90 miljonit telefoni, mis on ligikaudu sama suur maht, kui eelmisel aastal ning ühtib Apple’i poolt suvel välja käidud prognoosiga.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev