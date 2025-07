Tagasi PRO 14.07.25, 15:00 Koolitaja: segavad meilid ja kõned kahjustavad tööd hullemini kui kanep Segajad töö ajal avaldavad üllatavalt palju negatiivset mõju, ütleb Produktiivsusklubi tootejuht ja koolitaja Jakob Gill.

Jakob Gill Pärnu juhtimiskonverentsil.

Foto: Andras Kralla

“Londoni ülikooli uuring leidis, et sinu IQ langeb 10 punkti, kui töö ajal segavad sind pidevalt meilid või telefonikõned. See on kaks korda hullem kui töö ajal kanepit suitsetada,” rääkis Gill.