Tagasi 14.07.25, 14:59 “Kuum tool”: Hiina ei taha meie kaupasid ega tee meid rikkaks Juhtiv Hiina asjatundja Leslie Leino on hämmastunud, kuidas Euroopas usutakse siiani, et Hiina tahab Läänega vastastikku kasulikke suhteid.

Leslie Leino sõnul on jäänud suurte Hiina investeeringutega Ungari teiste ELi liikmesriikidega võrreldes üksnes vaesemaks.

Foto: AFP/Scanpix

"1980. aastatest saati, mil [kompartei toonane juht] Deng Xiaoping rääkis Hiina majanduse avanemisest, oli – ja on siiani – selle ainus tagamõte võtta sisse võimalikult palju Euroopa tehnoloogiat, mitte osta eurooplaste kaupasid," selgitas Leino Äripäeva raadio saates "Kuum tool".

Kaubandussõja ajastul, mil Hiina võime rikkasse Läände eksportida on üha suurema surve all, püüab Peking hoida 5protsendilise majanduskasvu määra. Sel nädalal avalikuks saavad makronäitajad seda ka lubavad, ent isegi kui statistika tõele vastab, tuleb see kõrge hinnaga.

Leino sõnul näeb keskvalitsus üha suuremat vaeva, et sisetarbimist stimuleerida, sest külluslikku tööstustoodangut pole kuskile müüa ja see on tekitanud tõsise hinnasõja.

"Kui Hiina sees toimub hinnasõda, siis kandub see kindlasti üle ka välismaale. Isegi kui panna Hiina elektriautodele 100protsendilised tollid, on need ikka odavamad kui [Euroopa] kohalikud autod," prognoosis Leino lähitulevikku.

Ehkki kümne päeva pärast toimub Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumine, ei ole näha seal suhete paranemist. Liiati tunnistas Peking hiljuti, et ei saa lasta Venemaal sõda Ukrainas kaotada.

Saates rääkis Leino, miks on Hiina majandus sedavõrd kehvas seisus ja mida tähendab see globaalselt, samuti prognoosis ta, millal (mitte kas) tungib Hiina kallale Taiwanile ning kas päriselt on kompartei sees vandenõu kukutada suur juht Xi Jinping võimult.

Küsis Indrek Lepik.