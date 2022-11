Twitteri-diil ja koroona räsivad Tesla aktsiat: poolteise aasta madalaim tase

Investorid kardavad, et Elon Musk peab Twitteri rahastamiseks Telsa aktsiaid müüma. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla aktsia hind langes eile esimest korda 17 kuu jooksul alla 200 dollari, päeva lõppedes sulgus aktsia 18 kuu madalaimal tasemel. Investorid kardavad, et Twitteri rahastamiseks peab Musk oma Tesla aktsiaid müüma hakkama.

Tesla aktsia on sel aastal raskustes olnud. Viimane langus on aga toimunud keset Muski väga avalikku Twitteri omandamist. Musk lõpetas Twitteri tehingu 27. oktoobril ja on sellest ajast saadik vahetpidamata säutsunud oma platvormi uuendamise plaanidest. Tesla aktsia on sellest ajast alates langenud üle 12%, võrreldes vaevalt muutunud S&P 500 indeksiga ja Nasdaq 100 indeksi 1,9% langusega.

