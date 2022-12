USA osariik kaebas TikToki kohtusse: Hiina luurab kasutajate järgi

Maailma üks populaarsemaid rakendusi TikTok. Foto: Reuters/Scanpix

Indiana kaebas kolmapäeval kohtusse Hiinale kuuluva lühivideote jagamise rakenduse TikTok, kuna väidetakse, et Hiina võim pääseb kasutajate andmetele ligi. Lisaks väidetakse, et TikTok on noori kasutajaid ja nende vanemaid eksitanud, lubades äpipoodides, et rakenduse sisu on sobilik vanusele 12+.

Indiana peaprokuröri Todd Rokita büroo ütles, et maailma üks populaarseimaid rakendusi, mis kuulub ByteDance'ile, rikub USA tarbijakaitseseadusi, kuna hoiab salajas tõika, et Hiina valitsusel on võimalus äpi kasutajate tundlikele andmetele ligi pääseda.

