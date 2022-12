Legendaarne investor: maailma ei vea ahnus, vaid kadedus

Investeering viiulisse – seda saab teha ka Eestis

Vähesed teavad, et aktsiate, kinnisvara, laenude ja bitcoini asemel on võimalik investeerida ka väärtuslikesse keelpillidesse. Seda tehakse maailmas juba aastakümneid ja ka Eestis on selline võimalus olemas.

Vähesed teavad, et aktsiate, kinnisvara, laenude ja bitcoini asemel on võimalik investeerida ka väärtuslikesse keelpillidesse. Seda tehakse maailmas juba aastakümneid ja ka Eestis on selline võimalus olemas.