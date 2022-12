Analüütik: USA inflatsioon tuleb madalam, kuid rõõmustamiseks on vara

Investor: Bolt börsile? Muidugi! Kas ise IPO-l osaleks? Sõltub tingimustest

See, et Bolti juhid on ettevaatlikult välja öelnud ettevõtte võimaliku börsile tuleku aja, on positiivne ja uudiseid tasub jälgida, kuid esialgu pole plaanis aktsiate ostuks raha kõrvale panna, kirjutab rahatarkuse edendaja ja investor Liisi Kirch.

