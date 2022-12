Majanduslangus või mitte: tulekul on veel kolm intressitõusu

Reinsalu Operaili kaubavahetusest Venemaaga: riigiettevõttel pole moraalselt selline äri lubatud

Operaili nikliäri Venemaaga on õiguslikult lubatud, kuid küsimus on, kas Eesti Vabariigi maksumaksjatele kuuluva äri jaoks on selline tegevus moraalselt aktsepteeritav, ütles välisminister Urmas Reinsalu valitsuse pressikonverentsil.

Operaili nikliäri Venemaaga on õiguslikult lubatud, kuid küsimus on, kas Eesti Vabariigi maksumaksjatele kuuluva äri jaoks on selline tegevus moraalselt aktsepteeritav, ütles välisminister Urmas Reinsalu valitsuse pressikonverentsil.