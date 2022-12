Börsinädala eelvaade: investorid ootavad Föderaalreservilt tuuride maha võtmist

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: AFP/Scanpix

Investorid ootavad sel nädalal, et USA keskpank ehk Föderaalreserv hakkab tuure maha võtma intressimäärade tõstmisega, rääkis börsiajakirjanik Jaan Martin Raik.

Tema sõnul on turgudel märgata investorite optimismi. Siiski ei tasu tema hinnangul ära unustada, et juhul kui Föderaalreserv tõstab intressimäära vähem, siis jääb see endiselt kõrgeks.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev