LHV teenis novembris rekordkasumi

Vaimse kutsehaiguse eest saab tööandjalt hüvitist nõuda kohtu kaudu

Töötajal on nüüdsest võimalik nõuda hüvitist, kui töö on talle põhjustanud vaimse tervise probleeme ning tööandja ei ole piisavalt hästi hoolitsenud, et tööl oleksid ohutegurid maandatud. Tööandjalt hüvitise saamiseks tuleb minna kohtusse.

Töötajal on nüüdsest võimalik nõuda hüvitist, kui töö on talle põhjustanud vaimse tervise probleeme ning tööandja ei ole piisavalt hästi hoolitsenud, et tööl oleksid ohutegurid maandatud. Tööandjalt hüvitise saamiseks tuleb minna kohtusse.