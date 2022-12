Euroopa Keskpanga president: agressiivsed intressitõusud ei ole kaugeltki lõppenud

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde teatas neljapäeval, pressikonverentsil Euroopa Keskpanga peakorteris, et võitluses inflatsiooniga otsustati põhiintressimäär tõsta 2,50 protsendipunktile. Foto: Arne Dedert

Euroopa Keskpank leevendas neljapäeval intressimäärade tõstmise tempot, kuid rõhutas, et märkimisväärne karmistamine on veel ees, ning esitas plaanid sularaha finantssüsteemist väljavõtmiseks, mis on osa järjekindlast võitlusest ohjeldamatu inflatsiooni vastu.

Neljapäeval tõstis Euroopa Keskpank intressimäärasid 50 baaspunkti võrra, see võis olla aeglasem kui eelnevad 75 baaspunkti suurused sammud, kuid president Christine Lagarde rõhutas, et investorid ei tohiks sellest midagi välja lugeda. Ta ütles, et oodata on veel poolteise protsendipunkti võrra juurde, kuigi tunnistas, et "väike" majanduslangus on tõenäoliselt juba käes. Euroopa Keskpank teatas, et nad eeldavad praegu, et majanduslangus on "suhteliselt lühiajaline ja väike", ning Lagarde märkis, et euro töötuse tase on "madalaimal tasemel".

