Renault võib osutuda Euroopas rohepöörde võitjaks

Elektriliste Renault’ automudelite Dacia Springi ja Megane’i müük kasvab mühinal. Kolmandas kvartalis tõusis müük eelmise aastaga võrreldes 42%. Foto: Renault

Prantsuse autotootjal on potentsiaali olla Euroopa elektriautode revolutsioonis võitjate seas – ennast on näidatud heast tehnilisest küljest ning uue strateegiaga on liigutud ka suurema kasumlikkuse suunas.

Euroopa autotootjaid analüüsides on oluline teada hiljuti Euroopa Parlamendis heakskiidu saanud otsust, et Euroopa Liidu riikides ei tohi alates 2035. aastast uusi bensiini- ja diiselmootoriga autosid müüa. See tähendab, et kõik Euroopa autotootjad tegelevad sisepõlemismootoritega autode kõrval elektriautode arendamise ja uute mudelite turule toomisega.

