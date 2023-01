Pensionikeskuse tõrge jättis PIKi investorid mitmeks nädalaks rahata

Eesti transpordisektor on sunnitud värbama juhte Usbekistanist

„Ukrainlased läksid koju sõdima, paarikümnest Valgevene juhist on alles veel vaid viis, sest nende töölube enam ei pikendata. Jääb üle palgata juhte Usbekistanist, kuid senised kogemused näitavad, et vaid üks kümnest on neist suuteline oma tööd tegema nii, nagu meil harjutud ollakse,“ tõdes Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag saates „Logistikauudised eetris“.

