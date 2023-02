Föderaalreserv tõukas isegi Aasiat. Täna ütleb oma sõna Euroopa Keskpank

Raadiohommikus lilleärist, pankrottidest ja Ukraina reklaamiturust

Veebruarikuu esimeses raadiohommikus räägime algavast lillemüügi kõrghooajast. Tulekul on sõbrapäev ja naistepäev, mis on lillemüüjate jaoks aasta tippsündmused. Kuidas lillekasvatuse äri on kõrgete energiakuludega toime tulnud ja millised on lillemüügi trendid, arutame Rikets Lillede peaagronoomi Getriin Hermliniga.

