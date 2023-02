Maailma börsid reageerisid USA inflatsioonile langusega

Ajakirjanik: ühed saadetakse välja, teised kandideerivad valimistel. Miks?

Kremli-meelselt aktivistilt Sergei Tšaulinilt võeti elamisluba ja sunniti Eestist lahkuma. Ja see on mingil määral mõistetav: käib sõda, riik on sunnitud end kaitsma ja sisemist ohtu likvideerima. Samas on praegune olukord selgelt paljastanud riigis valitseva ebavõrdsuse, kirjutab Delovõje Vedomosti ajakirjanik Olesja Lagašina.

