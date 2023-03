Modera kasvatas müüki üle 50%, aga otsib uut raha

2021. aasta sügisel börsile toodud plaanib kaasata uut raha, et senist kasvu veelgi kiirendada. Pildil Modera juht Raido Toonekurg (vasakul), Siim Vips ja Janek Prümmel. Foto: Liis Treimann

First Northi alternatiivturul kauplev Modera teenis 2022. aastaga 1,63 miljonit eurot, mis tähendab ettevõttele 54,39% suurust käibekasvu 2021. aastaga võrreldes. Kahjum kasvas neli korda

Autotööstuse digilahendusi pakkuv ettevõte toob välja, et käibe kasvatamine poole võrra on seda parem, et uute autode müük Euroopas kukkus läinud aastal 4,6%. Kuigi Modera suutis oma müüki tõsta, siis kasumisse see ettevõtet ei toonud.