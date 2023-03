Silicon Valley Bankist tekkinud oht Eesti idufirmadele on minimaalne

EstBANi asepresident Lauri Antalainen. Foto: Erakogu

SVB panga kokkuvarisemine mõjutas ka Eesti iduettevõtteid, kuid EstBANi presidendi sõnul on nüüdseks otsene oht kõrvaldatud, kuigi mitmel Eesti ettevõttel oli seal raha.

EstBANi asepresidendi Lauri Antalaineni sõnul on selle sündmuse taustal väga selgelt välja tulnud aastate jooksul tekkinud süsteemsed riskid, mis pole kuhugi kadunud. Need võivad olla keskpikas perspektiivis ohtlikud. Antalianen selgitas, et seda nii majandusele üldiselt kui ka idusektorile.