SVBs osaliselt vara hoiustanud Veriff: olukord on lootusrikkam kui reede õhtul

Kaarel Kotkase asutatud idufirma Veriff hoiustas SVBs vara osaliselt. Foto: Raul Mee

Paljud USA rahastusega idufirmad hoiustavad oma vara SVBs, teiste hulgas Veriff, sõnas Veriffi finantsdirektor Amish Mody. Ta märkis, et kuigi olukord on praegu optimistlikum, õõnestab krahh kogu pangandussektori usaldusväärsust.

Mody sõnul on olukord esmaspäeva hommikuse seisuga lootusrikkam, kuna pühapäeval teatas USA valitsus, et tagab kõigile Silicon Valley Banki klientidele nende hoiused täismahus. Mody ütles Äripäevale, et alates tänasest peaks SVB hoiustajad oma hoiustele taas ligi pääsema.