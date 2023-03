Swedbank: Linas Agro tulemused jätsid ootused kaugele selja taha

Agaralt tegutsenud Leedu börsifirma suhtarvud panevad isutama küll

Leedu ettevõttest Linas Agro ei ole viimasel ajal mitte ainult sageli räägitud, vaid seda on ka aktiivselt ostetud – viimase kahe aasta jooksul on ettevõtte aktsia hind kasvanud 2,5 korda. Sellised juhtumid on Balti börsil pigem haruldased ja väärivad natuke uurimist.