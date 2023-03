Modera kaasab üle poole miljoni euro

Ettevõtte küberturvalisus võib olla ohus ka juhul, kui rünnak ei puuduta üksnes sinu ettevõtet

Küberintsidendid on Allianz Risk Barometer’i statistika järgi kasvanud 2022. aastaks ettevõtete hinnangul kõige olulisemaks riskiks, edestades isegi riskijuhtide muret muudest sündmustest tingitud äritegevuse peatumise ja looduskatastroofide ees. Miks see on nii, kes on ohus ja kuidas saavad Eesti organisatsioonid end lunaraharünnete, andmelekete, arvepettuste ja viirusega nakatumise eest kaitsta, selgitab IIZI Kindlustusmaakler ASi küberkindlustuse ekspert Helen Evert.

